Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt üyesi oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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