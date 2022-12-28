Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir iş yerine, otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda, iş yeri önünde bulunan T.Ç. ile M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet alarak yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis saldırıdan sonra araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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