KAYMEK kitap okuma yarışması düzenleyecek

ABD ve İtalya'dan, Çin'den gelenler için test kararı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Kitap seç, oku, yarış, kazan" sloganıyla düzenlediği kitap okuma yarışması 31 Aralık Cumartesi Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-40 yaş arasındaki vatandaşlar, Rasim Özdenören’in "Gül Yetiştiren Adam", Nazan Bekiroğlu’nun "Nar Ağacı" ve Cengiz Aytmatov’un "Gün Olur Asra Bedel" kitaplarından biri, ikisi veya her üçü için yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 soru sorulacak. En çok doğruyu en hızlı sürede cevaplayan, her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe giren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak.

Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, yarışmanın yapılacağı yer, tarih ve saat başvuru yapan kişilerin belirtmiş olduğu telefona, yarışmadan önce SMS ile bildirilecek. Yarışma esnasında internet arama motoruna kahoot.it yazarak yarışmaya bağlanılabilecek.

Yarışmada her kategoride birincilere 3 bin lira, ikincilere 2 bin lira, üçüncülere 1000 lira ödül verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.