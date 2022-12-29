Kayserili genç girişimci direksiyon başında uyuklayan sürücüyü uyaracak sistem geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili genç girişimci direksiyon başında uyuklayan sürücüyü uyaracak sistem geliştirdi

AA

Kayserili genç girişimci direksiyon başında uyuklayan sürücüyü uyaracak sistem geliştirdi

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciyken hazırladığı güvenli sürüş projesinden yola çıkan genç girişimci, Erciyes Teknopark'ta kurduğu şirket bünyesinde sürücüyü gözleri kapandığında veya gözünü yoldan ayırdığında sesli uyaran yapay zeka yazılımına sahip sistem geliştirdi.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2015 yılında lisans eğitimine başlayan Ahmet Ünlühisarcıklı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteklediği "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışması için 6 farklı yapay zeka parametresi ile güvenli sürüş projesini hazırladı.

Ünlühisarcıklı, bu projesiyle Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ve TEKNOFEST yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti.

Üniversite eğitimini 2021'de tamamlayan ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmeden Erciyes Teknopark'ın teknogirişim sermayesi desteğini alan Ünlühisarcıklı, Kayseri Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olurken, Erciyes Teknopark'ta da Karga Yapay Zeka ve İleri Teknoloji şirketini kurdu.

Ünlühisarcıklı, araç içine yerleştirilen kamera sayesinde sürücüyü gözleri kapandığında, gözünü yoldan ayırdığında sesli uyaran yapay zeka yazılımıyla cihaz geliştirdi.

Araçtan elektriğini alacak ve sürücüyü görecek bir noktaya yerleştirilecek kameralı cihaz, şoföre uyuklaması veya gözünü yoldan ayırması halinde sesli uyarı gönderecek.

Ahmet Ünlühisarcıklı, AA muhabirine araştırmayı ve üretmeyi sevdiğini, öğrenciyken birçok proje hazırladığını, projelerinden birinin de sürücü takip ve güvenli sürüşle ilgili olduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojisiyle sürücülerin trafikte daha güvenli sürüş yapabileceği projesi hakkında konuşan Ünlühisarcıklı, şunları kaydetti:

"Sürücü takibi ve güvenli sürüş sistemi, 6 farklı yapay zeka parametresiyle trafik kazalarının asıl sebebi olan sürücülere odaklanarak, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumların tespitlerini yapan bir sistem. Sistemi günümüz araçlarının hemen hepsine entegre edebiliyoruz. Kamera entegrasyon kolaylığına sahip bir sistem. Kamera üzerinden aldığımız verileri yapay zeka yazılımlarıyla analiz ediyoruz ve olası bir durumda sürücülerimize uyarı veriyoruz. Bunun dışında arka planda bildirim altyapımız var. Yani aracın yetkilisi, yetkili mercileri nerelerse oralara bildirim sağlayabiliyoruz ve detaylı güvenli sürüş analiz raporu üretebiliyoruz."

- Sistem sürücülerin hareketlerini takip ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerinin, trafik kazalarının yüzde 91'inin sürücü hatalarından kaynaklandığını ortaya koyduğunu aktaran Ünlühisarcıklı, şu bilgileri verdi:

"Sürücülerin bir anlık hatası, dalgınlığı, kendisinin, ailesinin, taşıdığı onlarca yolcunun hayatına mal olabiliyor. Bunun için hedefimiz, sürücüler. Direkt olarak sürücüye ve sürücünün hareketlerine bakıyoruz. Sürücünün gözü açık mı kapalı mı, göz kırpma sıklığı nedir, diğer taraftan kafa pozuna bakıyoruz. Sürücünün kafası sağa mı bakıyor, sola mı bakıyor, kafası yolda mı değil mi, esneme sıklık analizleri yapıyoruz. Ne sıklıkla bu kişi esniyor, direkt göz bebeğine odaklanarak bakış açısı çıkarımı yapıyoruz. Bütün bu sistemler aslında bir yüz tanıma sistemiyle beraber çalışıyor. Sürücünün kimlik tespitini aldıktan sonra bütün bu parametrelerimizi ardı ardına çalıştırıyoruz."

Sistem sayesinde güvenli sürüş raporu ve araçların verilerini de alabildiklerini vurgulayan Ünlühisarcıklı, anlık uyarı sistemiyle sürücünün daha dikkatli olmasına olanak sunduklarını ifade etti.

TEKNOFEST'te 2020'de projeyi sunduklarını anlatan Ünlühisarcıklı, farklı firmalarla temas halinde olduklarını, tamamen yapay zeka altyapısına sahip yerli yazılımlı sürücü takibi ve güvenli sürüş sisteminin yakında araçlarda kullanıma sunacaklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYMEK kitap okuma yarışması düzenleyecek
YEREL HABERLER KAYMEK kitap okuma yarışması düzenleyecek
(Görüntülü) ÜMİDİ BİTTİĞİ ANDA BÖBREK BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜMİDİ BİTTİĞİ ANDA BÖBREK BULUNDU
Ümidi bittiği anda böbrek bulundu
YEREL HABERLER Ümidi bittiği anda böbrek bulundu
Kayseri'de "change" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de "change" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE DEAŞ OPERASYONU 9 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU 9 ...
(Görüntülü) KAYSERİ?DE 16 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ?DE 16 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aile Okulu Projesi ile 35 bin aileye ulaştı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aile Okulu Projesi ile 35 ...
Çolakbayrakdar yapımı tamamlanan Kur'an kursu binasını inceledi
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar yapımı tamamlanan Kur'an kursu ...
Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa ...
Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı
Büyükkılıç, TBB encümen üyeleriyle istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, TBB encümen üyeleriyle istişare ...
Sarıoğlan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sarıoğlan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı ...
Kayseri'de 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün cezasına yeniden itiraz edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün ...
Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta çocuklar "Küçük Kalpler Ekibi" ile moral buldu
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta çocuklar "Küçük ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
(Görüntülü) Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli Beyza, milli takıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli ...
Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli Beyza, milli takıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüzmede Türkiye Şampiyonu görme engelli Beyza, milli ...
7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla çıkarılan cezasına itiraz
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.