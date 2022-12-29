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Kayseri ve çevre illerde EYT'liler SKG binalarında yoğunluk oluşturdu

AA

Kayseri ve çevre illerde EYT'liler SKG binalarında yoğunluk oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeyi açıklamasının ardından Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarında yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de Talas Bulvarı'ndaki SGK binasına gelen vatandaşlara görevliler yardımcı oldu.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar ilgili bölümlerde sıraya girdi.

EYT'den yararlanan 44 yaşındaki Mustafa Çağlar, kararı sevinçle karşıladığını belirterek, "Allah razı olsun çıkaranlardan. Askerlik borçlanması için buraya geldim." dedi.

46 yaşındaki Ahmet Seyitoğlu ise "Yaşa takılanların içindeyim. Bu habere gerçekten çok sevindim, mutlu oldum. Bugün askerlik yapılandırması için geldim, onu da yatırınca emekli olacağım inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının açıklamasını beklediğini aktaran Sedat Yücel de "Haberi alınca mutlu olduk, herkes için hayırlı olsun." dedi.

- Yozgat

Yozgat'ta EYT'liler mesai saatinin başlamasıyla SGK binasına gelerek şartlarının uyup uymadığını öğrenmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da eksik pirim günlerini tamamlamak için askerlik borçlanması işlemi yaptırdı.

Hamza Mermerkaya, düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Atila Ertuğrul da bugünün EYT'lilerin bayram günü olduğunu söyledi.

- Niğde

Niğde'de SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar emeklilik durumunu öğrenmeye çalıştı, eksik prim günlerini tamamlamak için askerlik borçlanmasını ödedi.

Abbas Kiper, EYT'den yararlanabileceği için mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağ olsun. Herkese güzel bir yılbaşı hediyesi oldu." dedi.

Yakup Beşer de emekliliğin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vererek yetkililerden bilgi aldı.

EYT'den yararlanan vatandaşlardan 55 yaşındaki Zeki Durukan, "Bize bu fırsatı verdiği için öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederiz. Şimdiden yeni yıllarını da kutlarım. Biz esnafız ve borçlanacağız. Bu borçların vadesi biraz uzun olursa daha iyi olur. Bugün askerlik borçlanmasını yaptık. Evraklarla ilgili işlemleri gerçekleştirdik." dedi.

53 yaşındaki Sadık Terzi de Cumhurbaşkanının EYT ile ilgili açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğüne geldiğini belirterek, daha yasalaşmadığı için borçlanma haricinde bir işlem yapmadıklarını kaydetti.

- Nevşehir

Nevşehir SGK İl Müdürlüğünde de yoğun mesai yaşandı.

İl merkezi ile belde ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş, SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulundu.

Başvuru yapanlardan Erol Güven, uzun süredir bu kararı beklediklerini, yapılan açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Henüz kanun çıkmadı ama eksik prim günleri konusunda borçlanmak için dilekçemizi verdik." diye konuştu.

Hüseyin Sertkaya da yoğunluktan dolayı sistemin cevap vermekte zorlandığını ancak dilekçesini verdiğini ifade ederek, "EYT'nin çıkmasını bekliyorduk. Allah razı olsun çıkan karardan memnunuz. Askerlik borçlanmasını yapıp emekli olacağız." şeklinde konuştu.

- Sivas

Sivas'ta da EYT'den yararlanan vatandaşlar SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

EYT kapsamından yararlanıp SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulunan vatandaşlardan Nadir Topçu ile Bekir Özdal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Muhammed İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT'nin kanunlaşıp yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sigortalılarımıza şunu belirtmek istiyorum, özellikle Meclis'e gelip kanunlaşıp Cumhurbaşkanımızın onayına çıkmadan önce EYT kapsamına girenlerin şu an için emeklilik müracaatlarını yapmasına gerek yok. Kanunlaştıktan, yasa onaylandıktan sonra emekliliğe müracaat etmeleri halinde bunu değerlendirip emeklilik işlemlerini yapacağız. Bu yoğunlukla karşılaşmak istemiyorlarsa e-Devlet üzerinden de SGK ile ilgili bir çok işlemi yapabilirler. Burada ayrıca vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Dört gözle EYT'yi bekliyorlardı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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