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Büyükşehir Belediye Meclisi bu yıl 771 gündem maddesini görüşerek karara bağladı

AA

Büyükşehir Belediye Meclisi bu yıl 771 gündem maddesini görüşerek karara bağladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 ayda 18 kez toplanarak 771 gündem maddesi görüşüp, karara bağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 ilçeden 70 Büyükşehir Belediye meclisi üyesi, yasa gereği her ayın ikinci haftası, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Mecliste İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk ve Denetim komisyonlarının düzenlediği raporlar görüşüldü.

Bu yıl içerisinde birinci ve ikinci birleşim olmak üzere 18 kez toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı Meclis Toplantısı'nda 50, şubatta 50, martta 55, nisanda 65, mayısta 68, haziranda 50, temmuzda 59, ağustosta 75, eylülde 70, ekimde 57, kasımda 107 ve aralıkta 65 gündem maddesini görüşerek karar bağladı.

Bu yılın ocak ayındaki ilk meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 8 katlı binalarda meydana gelebilecek vakalara hızlı, etkin, verimli müdahale edebilmesi ve yeni açılacak istasyonlardaki ihtiyaç nedeniyle 28 metrelik hidrolik merdivenli itfaiye aracı ve 12 tonluk su tankeri aracı alınması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Şubat ayı meclis toplantısında ise hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Mecliste, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in şehitlere vefa örneği gösterilerek, uygun olan cadde veya sokağa adının verilmesi talebi de görüşüldü.

2022 yılı meclis gündem maddelerinde kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik kararlar da çıkarken, mecliste, gençlere, tarım ve hayvancılığa, turizme, tarihe sahip çıkan, insan ve sağlık odaklı çalışmalara da imza atıldı.

Yıl boyunca meclisin Tarihi Kentler Birliği Üyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeleri de çalışmalarını sürdürdü.

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