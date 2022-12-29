Kayseri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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