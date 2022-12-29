Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan, Kayseri'de gazetecilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldi.

Doğan, bir restoranda düzenlenen "Saadet Sahada" programında, bu yılın çok zorlu geçtiğini belirterek, 2023'ün ülke ve millet için hayırlı, bereketli ve sağlıklı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklama yaptığını anımsatan Doğan, "Amasız, imasız bunun ben her şeyden öte EYT mağdurları açısından çok değerli, çok önemli olduğuna inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bir gazetecinin, "Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkıyor. Altılı masanın adayı kim olacak?" sorusuna Doğan, "Bu seçimde kimin cumhurbaşkanı adayımız olacağına seçim tarihi açıklandığı zaman karar verip o gün açıklayacağız ki bu karara da bugüne kadar herkes sadık kaldı. İnşallah bu kararın bir ihtimal ocak ayı sonuna doğru bozularak erkenden açıklama ihtimali olmakla beraber, kesin olan seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa biz de adayımızı o zaman açıklayacağız inşallah." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adaylarını Cumhur İttifakı'nın istediği tarihte değil, kendi istedikleri tarihte açıklayacaklarını dile getiren Doğan, "Ocak ayının sonuna doğru bu gelişen şartlara göre gözden geçirilebilir." dedi.

Bir gazetecinin, "Altı farklı görüşten parti bir araya geldi. Seçim kazanıldıktan sonra, örneğin CHP 'Ertesi gün İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyor, siz de buna karşısınız. Bir kaos çakır mı?" sorusu üzerine Doğan, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin bir araya gelmesi, kendi fikirlerini terk ettikleri anlamına gelmez. CHP, ifade ettiğiniz cümleyi tek başına iktidara geldiğinde yapacağını söylüyor. CHP tek başına iktidara geldiği zaman İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak da ekonomiyle ilgili olarak da dış politikayla ilgili olarak da istediği adımı atabilir. Biz de tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman istediğimiz adımı atabiliriz ama altı parti bu ülkeyi beraber yönetirken sadece ve sadece ittifak ettiğimiz hususlarda hareket edecekler. Buna zaten baştan bütün parti liderleri de 'evet' dedi. Ondan dolayı da asla aramızda sıkıntı olmaz. Çünkü ülkenin temel sorunları belli. Bu temel sorunlara yönelik atacağımız adımlar belli. Bu adımlarla ilgili zaten yaptığımız çalışmalar hemen hemen tamamlandı."

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