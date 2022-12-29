Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Büyükkılıç, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde çektikleri fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullanan Büyükkılıç, çevre ve yaşamda Sercan Küçükşahin'in Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çektiği "Kar tünelleri" fotoğrafına, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları değerlendiren Büyükkılıç, oylama için seçim yapmakta zorlandığını, her karenin kendine özgü bir öyküsü olduğunu söyledi.

Haber kategorisinde "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafa oy verdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hem ülkemiz açısından hem de dünyaya hitap etme açısından bence önem arz eden bir fotoğraf TOGG ile ilgili kare. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkenin ve dünyanın direksiyonunda olduğu gibi TOGG'un direksiyonun da olduğu kare etkileyiciydi. Ben onu tercih ettim. Kayseri'miz bir sanayi ticaret merkezi olmanın ötesinde turizm odaklı bir merkez. Kapuzbaşı şelalelerimizin gölgesinde kar tüneli diye bilinen ve hakikaten her mevsim orada karın olduğu bir tünel şeklinde ortamın oluştuğu bölgede çekilen fotoğraf hem görsel açıdan hem de çarpıcı, etkileyici. Ben onu tercih ettim. Sporda ise insanlara fırsat verilince neler yapılacağının en güzel örneğini sergileyen Ampute Futbol Milli Takımı'mızın dünya şampiyonu olması göğsümüzü kabarttı."

Büyükkılıç, tüm fotoğraflara emek verenlere teşekkür etti.





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