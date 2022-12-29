Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesince ihale düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör başkanlığında gerçekleşen ihalede, geçen hafta satışa sunulan 42 daireden pazarlığa kalan 26'sının satışı yapıldı.



Satışa sunulan taşınmazlardan 6’sı, toplam 9 milyon 908 bin liraya alıcı buldu. Elde edilen gelir, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

İhalede pazarlığa kalan Bahçelievler Mahallesi'ndeki 20 daire, 4 Ocak 2023 Çarşamba saat 14.00’te satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.

- Talas Belediyesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Talas ilçesindeki 36 cami belirli periyotlarla detaylı temizlikten geçiriliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cuma günleri ibadetten önce yapılan dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarıyla sağlıklı koşullarda ibadet imkanı sağlanıyor.

Gerçekleştirilen faaliyette cami girişlerinde yer alan ayakkabılıklar, pencereler temizlenirken, halılar bakteri oluşumunu engellemek için ilaçlanıyor.

Soluma yoluyla bulaşabilecek virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklara karşı da camilerin içi ilaçla korunuyor.

- Büyükşehir Belediyesi personeline "etik davranış ilkeleri" eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programda Büyükşehir Belediyesi avukatı Mehmet Aydın, eğitim kapsamında personele bilgi verdi.

Aydın, kamu hizmetinin emanet olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve dürüst yürütülmesi gerektiğini aktardı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

- Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

Çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu belirten Palancıoğlu, bölgede yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi.

Cami Kebir bölgesinde çalışmanın devam ettiğini aktaran Palancıoğlu, Kapalı Çarşı'yı biraz daha farklı formata getirecek yeni çalışmaların da başlayacağını kaydetti.

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