Kayseri'de 858 şişe kaçak içki ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak satılan 858 şişe içkiye el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Erciyes Kayak Merkezi oteller bölgesindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Alkollü içki satış belgesi olmadan içki satışı yaptığı tespit edilen iki işletmede 858 şişe içkiye mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilmesi amacıyla el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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