Kayseri'de 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 110 personelin katılımıyla kent merkezinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 42 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 106 çalıntı malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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