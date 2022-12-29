Kayseri'de 16,6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 kilo 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde devriye faaliyeti sırasında İ.Ç, 16 kilo 600 gram kaçak tütünle yakalandı.

Tütüne mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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