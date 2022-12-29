Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa bir yılda 100 milyon 780 bin liralık destek verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında son 1 yılda 100 milyon 780 bin lira yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yem ve tahıl bitkileri tohumu, küçükbaş hayvan dağıtımı, süt soğutma tankı, yem ezme makineleri, gacer buğdayı unu değirmeni, katı gübre dağıtma makinesi ve sabit ile seyyar selektör gibi makine ve teçhizatların yanı sıra, arı kolonileri, sulama tesisleri ile su tahsisi, aspir soğuk sıkım tesisi ve ayçekirdeği kurutma tesisi, silaj paketleme tesisi, kooperatif üretim tesisi ile beraber kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma, tıbbi aromatik bitki üretim geliştirme ve coğrafi işaretli gilaburu fidan yetiştirme gibi AR-GE faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sac ve beton sıvat ile hayvan içme suyu tesisi beraberinde mebran ve kil kaplamalı göletler de inşa edildi.

Sulama suyu tesisi sayesinde Kayseri’de 30 bin dekar arazi de sulamaya açıldı.

Öte yandan tohum sayısı her yıl arttırılarak çapı genişletilecek tohum dağıtımı projesinde de buğday ve aspir ürünlerinde ilk hasatlar gerçekleştirildi.

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