AGÜ öğretim üyeleri TÜBİTAK ödüllerine layık görüldü

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla verdiği 2022 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahibini buldu.

Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende AGÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Evren Mutlugün, Mühendislik Bilimleri dalında "nanoteknoloji, optoelektronik aygıtlar ve ışık hasadı" konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan'a da Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında “Sosyal psikoloji alanında; gruplar arası süreçler, gruplar arası temas, ön yargı ve sosyal kimlikler" konularındaki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Teşvik Ödülü verildi.

Prof. Dr. Mutlugün ve Doç. Dr. Doğan, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

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