ERÜ öğretim üyeleri TÜBA Bilim Ödülleri'ne layık görüldü

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KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri verildi.

Erciyes Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram 2022 Yılı TÜBA GEBİP ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA ödülüne layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

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