Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Alanyaspor maçını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyeti gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla telafi edeceklerini söyledi.

Alanyaspor maçının ardından kulübün YouTube kanalına konuşan Koç, Kayserispor olarak iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Yenilgi nedeniyle moral kaybına uğradıklarını anlatan Koç, hakem kararlarını eleştirmeyeceklerini, bazı pozisyonlarda onlardan farklı düşündüklerini ifade etti.

Bir hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Ben de çok güzel bir güne uyanmadım ancak takımımızı daha da geliştirip oyun anlamında ve mücadele anlamında daha üst seviyelere çıkarıp, hakem yönetimini de hesaba katarak sonuca ulaşmak anlamında çabalarımız olacak. Bu yüzden maçı genel anlamda şöyle değerlendirelim, hakem yönetimini bir kenara bırakalım, gerçekten arkadaşlar çok mücadele etti. Baktığınızda sonuç istatistiklere yansımıyor, çok daha başka bir sonuç olabilirdi ancak 3-1 yenildik. Önümüzdeki maçlara bakacağımızı ve bu maçı hızlı bir şekilde unutacağımızı belirtmek istiyorum. Önümüzdeki hafta Karagümrük maçıyla bunu telafi edeceğimizden hiç şüphem yok."

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