Adliyenin duvarlarını yaptığı manzara resimleri ile süslüyor

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KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Alaaddin Kargı'nın yaptığı yağlı boya resimler, hediye ettiği hakim ve adliye personelinin çalışma odalarında sergileniyor.

Çocuk yaşta resme merak saran 54 yaşındaki 2 çocuk babası Kargı, kara kalem, pastel ve sulu boya ile başladığı resimde, hiç eğitim almadan deneyerek ve internetten izlediği videolardan esinlenerek kendisini geliştirdi.

Yoğun iş temposunun yorgunluğunu 10 yıldır evinde manzara resimleri çizerek atan Kargı, 30 eserinden oluşan ilk sergisini, 26 Ekim'de Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın girişimi ile Kayseri Adliyesi Konferans Salonu fuaye alanında açtı.

Hediye ettiği eserleri mahkeme başkanı, hakim ve personelin adliyedeki çalışma odalarına asılan Kargı, tuvale yansıttığı yeni resimleri adliyenin koridorlarında da sergilemeyi hedefliyor.

- "Yakın zamanda resim sergisi açtım"

Kargı, AA muhabirine, kendisini bildi bileli resim yaptığını, bu hobisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü ifade etti.

Çocukluğunda evlerine gelen misafirlerin resimlerini yaptığını belirten Kargı, şunları söyledi:

"Çocukken eve bir misafirimiz gelince kağıt ve kalemi alırdım, çaylarını yudumlarken onların resmini yapardım. Böyle başladı. Sonra manzaraya dönüştü. Yakın zamanda Başsavcımızın önderliğinde 30 eserden oluşan resim sergisi açtım. Bayağı ilgi gördü. Hoşuma da gitti. İnşallah bir gün yaptığım resimleri adliyemizin koridorlarında sergilemek istiyorum. Adliyenin soğuk yüzünü biraz yumuşatabilme amacıyla bunu yapmayı düşünüyorum. Böyle bir idealim var."

- "Psikolojik olarak rahatlıyorum, deşarj oluyorum"

Adliyelerin vatandaşların çok da isteyerek geldiği kurumlar olmadığını kaydeden Kargı, kaleme uğrayan kişilerin duvarda asılı resimlerden hoşnut kaldığını ve ön yargılarından arındığını anlattı.

Özellikle ağır ceza mahkemelerinde çalışmanın çok stresli olduğunu vurgulayan Kargı, "İşten eve vardıktan sonra şiir yazmak gibi bir ilham geldiğinde 'Tablomu yapmaya başlayayım. Hiç olmazsa kafamı dağıtayım.' dediğiniz anda hiçbir yorgunluğunuz kalmıyor. Bazen bir bazen iki saat, bazen sabahtan akşama kadar bir tablo başında uğraştığım oluyor. O da benim rahatlamamı sağlıyor. Yani psikolojik olarak rahatlıyorum, deşarj oluyorum. Güzel bir şey." diye konuştu.

Kargı, emekli olduktan sonra bir sergi daha açmak istediğini sözlerine ekledi.

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