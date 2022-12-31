Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın yeni yıl mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2023 yılında çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu çınarlarımızla, 7'den 70'e sağlam adımlarla, daha güçlü yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2023 yılının başta Kayseri ve Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, yenilik ve esenlikler getirmesi temennisinde bulunan Büyükkılıç, 2022 yılında belediyecilikte ilkleri gerçekleştirdiklerini, şehir imajını pekiştiren önemli yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür ve sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerle Kayserililerin gönlünde taht kurduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüzde 61,31'lik oran ile Türkiye'deki 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri'nindir. Bu yeni yılda da 'durmak yok, koşmaya devam' diyerek yine yatırımdan yatırıma koşacağız. Endüstrisi, ticareti, sanayisi, üniversiteleri, gastronomisi tarihi ve doğal güzellikleri ile Anadolu'nun parlayan yıldızı kadim kentimiz Kayseri'yi kültür sanatın merkezi yapma yönündeki çalışmalarımız, zengin içeriklere sahip hizmetlere, yatırımlara, etkinlik ve faaliyetlerle 2022 yılında da devam etti. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı da olan 2023 yılında çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, erkeklerle, ulu çınarlarımızla, 7'den 70'e sağlam adımlarla, daha güçlü yürümeye devam edeceğiz."

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