Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonunun açılmasının ardından Rusya ve Polonya'dan direkt uçuşla 1000 kişilik kafile Kayseri'ye geldi.

Kayseri Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Polonya'dan kente ulaşan 1000 kişilik sezonun ilk turist kafilesi, dağ ve şehir otellerine yerleşti.

Erciyes, direkt uçuşların yanı sıra Almanya, İtalya, ABD, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Malezya ve Fransa'dan da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in dünya standartlarında kayak merkezi olduğunu belirtti.

Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan 6 yıldır direkt seferlerle gelen turistlerin kentten memnun ayrıldıklarını anlatan Cıngı, bu yıl savaş nedeniyle Ukrayna'dan uçuş yapılamadığını, Rusya ve Polonya'dan ziyaretçilerin kente geldiğini ifade etti.

Cıngı, bu sezon için planlanan ilk uçuşların gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz, bugün itibarıyla kayak yapmaya başladı. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes'in uluslararası merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz. Polonya ve Rusya'dan direkt uçuşların yanında dünyanın her tarafından, özellikle Kapadokya'ya gelen Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerikalı yabancıları da Erciyes'te daha sezon yeni başlamış olmasına rağmen ağırlıyoruz. Tarifeli seferler ile İstanbul ve Ankara üzerinden misafirlerimiz de kayak için geliyorlar ve burada zaman geçiriyorlar. Bu sene yaklaşık 40 bin yabancı turisti kış sezonunda şehrimizde misafir etmeyi planlıyoruz."





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