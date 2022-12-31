Kayseri Valisi Çiçek'in yeni yıl mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2023 yılında da tarihimizden aldığımız gücü ve edindiğimiz tecrübeleri, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kimi zaman sevinilen kimi zaman hüzünlenilen bir yılın daha geride kaldığını, büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirten Çiçek, 2023 yılının başarılı, istikrarlı bir yıl olmasını diledi.

Kayseri'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği atılımlarla, alanında örnek şehir hale geldiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"2023 yılında da vatandaşlarımızın desteğiyle, daha çok hizmet, yatırım, sosyal, kültürel ve turizm alanında daha iyi imkanlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. 2023 yılında da tarihimizden aldığımız gücü ve edindiğimiz tecrübeleri, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, basın mensuplarımızın ve çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının milletimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.