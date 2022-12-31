Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pastırma ve sucuk satışı yapan esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pastırmacılar Çarşısı esnafından Ahmet Doklar, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği haber, spor ve çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Doklar, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" adlı fotoğrafına oy verirken, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafını tercih etti.



Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Doklar, "Yahyalı kar tünellerinin daha önce haberini de görmüştüm. Yerel halktan bir çoban rehberlik yapıyormuş, ilgimi çekti. Anadolu Ajansı adı Anadolu olan bize ait olan bir ajansımız, doğru ve düzgün haberlerin bize ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

Esnaf Fevzi Şahin de haberde Müzahim Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafları için oy kullandı.

Şahin, "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar, emeğiniz için teşekkürler. Benim için kültürümüzü yansıtan, değerlerimizi yansıtan fotoğraflara oy verdim." dedi.

Pastırma satan Tolga Korkut ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçerken, çevre ve yaşamda Klebher Vasquez'in "Kararan hayatlar", sporda ise Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor" fotoğraflarına oy verdi.

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