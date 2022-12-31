Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pastırma ve sucuk satışı yapan esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pastırmacılar Çarşısı esnafından Ahmet Doklar, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği haber, spor ve çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Doklar, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" adlı fotoğrafına oy verirken, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Doklar, "Yahyalı kar tünellerinin daha önce haberini de görmüştüm. Yerel halktan bir çoban rehberlik yapıyormuş, ilgimi çekti. Anadolu Ajansı adı Anadolu olan bize ait olan bir ajansımız, doğru ve düzgün haberlerin bize ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

Esnaf Fevzi Şahin de haberde Müzahim Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafları için oy kullandı.

Şahin, "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar, emeğiniz için teşekkürler. Benim için kültürümüzü yansıtan, değerlerimizi yansıtan fotoğraflara oy verdim." dedi.

Pastırma satan Tolga Korkut ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçerken, çevre ve yaşamda Klebher Vasquez'in "Kararan hayatlar", sporda ise Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Valisi Çiçek'in yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Çiçek'in yeni yıl mesajı
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
YEREL HABERLER Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler ...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ...
(Görüntülü)- POLONYA VE RUSYA&#039;DAN ERCİYES&#039;E CHARTER UÇUŞLARI BAŞLADI, TURİSTLER KARANFİLLE KARŞILANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- POLONYA VE RUSYA'DAN ERCİYES'E ...
Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e charter uçuşları başladı, turistler karanfille karşılandı
YEREL HABERLER Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e charter uçuşları ...
Adliyenin duvarlarını yaptığı manzara resimleri ile süslüyor
YEREL HABERLER Adliyenin duvarlarını yaptığı manzara resimleri ile ...
GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte para operasyonunda yakalananlardan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte para operasyonunda ...
Kayseri'de kaybolan 25 koyun jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaybolan 25 koyun jandarma tarafından ...
Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI
Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan'da öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan'da ...
Kayseri’nin ihracatı 11 ayda yüzde 10 arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin ihracatı 11 ayda yüzde 10 arttı
Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği bu yıl 6 bin 517 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği bu yıl 6 bin ...
(Görüntülü) Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayserisporlu futbolcular Mane ve ...
"Talas Süt Evi Projesi" ürünleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER "Talas Süt Evi Projesi" ürünleri satışa sunuldu
Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, ...
Eski asker hastanesinin bir bölümüne engelliler için atölye kurulacak
YEREL HABERLER Eski asker hastanesinin bir bölümüne engelliler için ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Kayseri'de sezon boyunca kaçak avcılara 344 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kayseri'de sezon boyunca kaçak avcılara 344 bin lira ...
Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, ...
(Görüntülü) SAHTE BANKNOTLA ALIŞVERİŞ YAPAN 4 KİŞİYE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAHTE BANKNOTLA ALIŞVERİŞ YAPAN 4 KİŞİYE ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi
Sahte banknotla alışveriş yapan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sahte banknotla alışveriş yapan 4 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.