Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu yolda yapılan denetime trafik ve asayiş ekiplerinden oluşan 25 personel katıldı.

Uygulamada kimlik, alkol ve trafik kontrolü yapıldı.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan jandarma personeli, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Gün boyu devem eden denetimlerin yarın sabaha kadar süreceği öğrenildi.

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