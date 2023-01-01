Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2023 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde, saat 00.05'te, 3 kilo 990 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

Asena ve Ahmet Tekne çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk bebeklerine "Yüsra" ismini verdi.

Asena Tekne, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hastane personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Tekne, "Zorlu süreci onların profesyonel adımlarıyla kolay bir şekilde atlattım. Bebeğim, yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Baba Ahmet Tekne ise ilk bebeğini kucağına aldığını için çok mutlu olduğunu anlatarak, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aileyi ziyaret eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin ise hastanelerinde 2023 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Durmuş da 41 haftalık doğan bebeğin sağlığının gayet iyi olduğunu ifade etti.

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