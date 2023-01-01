Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin "Talas Kültür Sanat" etkinlikleri kapsamında aralık ayında 8 farklı etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliklerde tiyatrodan konsere, söyleşiden sergiye birçok farklı program gerçekleştirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaşa ve her kesime yönelik programlar hazırladıklarını belirtti.

Talas'ta birçok önemli kültür sanat etkinliğine imza attıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığından, Jandarma Genel Komutanlığından koro ve bandoların yanı sıra ülkemizin sevilen sanatçılarını, akademisyenlerini, halk dansları topluluklarını, şairlerini, yazarlarını, sosyal medya fenomenlerini, tiyatro topluluklarını ve müzik gruplarını Talaslı hemşerilerimizle buluşturduk. Şimdi de Talas Kültür Sanat adı altında yeni bir konseptle aylık takvimler halinde etkinlikler düzenliyoruz. Bu çerçevede aralık ayını geride bıraktık. Her yaşa ve her kesime hitap eden etkinlikler kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için tiyatroların yanı sıra konser, konferans, söyleşi, anma programı ve fotoğraf sergisi düzenledik."

- Melikgazi ilçesinde 2022 yılında 3 bin 978 çift evlendi

Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2022 yılında 3 bin 978 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dünya evine giren tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Palancıoğlu, "Bazı çiftlerimizin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ben de şahit oldum. İnşallah çiftlerimizin mutlulukları daim olur. Bu yıl belediyemizde 3 bin 978 çift hayatlarının en önemli imzalarını atarak ilk adıma 'evet' dediler. Vatandaşlarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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