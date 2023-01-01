Kaybolmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğine ömrünün 70 yılını adadı

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KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden, "deri veya kumaşı keserek ayakkabı kalıbına uygun hale getirme" olarak tanımlanan sayacılığın son ustalarından 82 yaşındaki Bekir Çıklabulduk, 70 yıldır severek işini yapıyor.

Babasının 3 ağabeyini ayakkabıcılık, kendisini ise henüz 10 yaşındaki iken "sayacılık" mesleğine yönlendirdiği Bekir Çıklabulduk, 1967 yılında ailece göç ettikleri İstanbul'da 50'ye yakın usta yetiştirdi.

Mesleğe 2 yıl ara verdikten sonra 10 yıl önce Kayseri'ye dönen Çıklabulduk, kent merkezindeki Kunduracılar İş Hanı'nda tezgahının başına geçti.

Üç çocuk ve üç torun sahibi 82 yaşındaki Çıklabulduk, azalan ilgi nedeniyle çırak bulamadığı mesleğini, ömrü yettiğince devam ettirmek istiyor.

- "Tek başıma çalışıyorum"

Çıklabulduk, AA muhabirine, zamanında çok kıymetli olduğu için babasının kendisini bu mesleğe yönlendirdiğini söyledi.

Sabahları okula, öğleden sonra ise iş yerine gittiğini ifade eden Çıklabulduk, vatani görevini tamamlayıp evlendiğini ve usta olarak sürdürdüğü mesleği sayesinde 3 çocuğunu büyüttüğünü anlattı.

Büyük ağabeyinin aldığı kararla 1967 yılında İstanbul'a gittiklerini belirten Çıklabulduk, "Gedikpaşa'da dükkan tuttuk. Atölyede birlikte çalışmaya başladık. O zaman günde 120 civarında saya yapardım. Sonrasında ayrıldık. Kayseri'ye dönerek sanatımı burada icra etmeye devam ettim. Tek başıma çalışıyorum. Yanımda çırak yok. Daha önce yanımda 2-3 kişi çalışıyordu. Şimdi iş az olduğu için günde en fazla 18-20 saya yapıyorum." diye konuştu.

Kayseri'de zanaatını yapacak kimse olmadığı için arkadaşının ısrarı üzerine mesleğe geri döndüğünü aktaran Çıklabulduk, şunları kaydetti:

"Rahat çalışıyorum. Hiç kendimi sıkmıyorum. Kimseye ihtiyacım da yok. Makine ve tezgahta kendi işimi görebiliyorum. Çırak bulsam alırım ama yok. Küçük yaştan beri mesleği severek yapıyorum. Karşı tarafı memnun etmek için çabalıyorum. Bugüne kadar 40-50 kişi yetiştirdim. Hepsi de beni arar çünkü beni severler. Ben ne yediysem onlara da aynısını yedirdim. Bazıları mesleğe devam ediyor. Birini koronavirüsten kaybettim. Evladımı kaybetmiş gibi üzüldüm."

Çıklabulduk, gönül verdiği mesleği ömrü yettiğince yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sayacılar, doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hale getiriyor.





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