Kayseri'de firari hükümlü gardırobun üstünde yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı gardırobun üstünde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C'nin Selimiye Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen eve düzenlenen operasyonda, yatak odasındaki gardırobun üstünde saklanan T.C. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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