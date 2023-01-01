Kocasinan'da geçen yıl 3 bin 138 kişi evlendi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında evlendirme dairesine başvuran 3 bin 138 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Çolakbayrakdar, tüm çiftlere mutluluklar diledi.

Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı'nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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