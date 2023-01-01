Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınlarla istişareler yapılan toplantıda Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç da bulundu.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda kadınların yeni yılını kutladı.

İnsanların gönlünde yer edecek şekilde hizmet etmeleri gerektiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kadın kollarımız bizim olmazsa olmazımız, işin temel taşlarından, gençlik kollarımız hakeza aynı şekilde. Elbette teşkilatlarımızın her biri önemli ve anlamlı. Kapı kapı dolaştığınızı, çalıştığınızı biliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız, sonucu tayin edecek olan Allah. Biz sorumluluk anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, dava arkadaşı olmanın inancıyla insanlığa hizmet davamızı sürdüreceğiz."

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve teşkilat üyesi kadınlar da Büyükkılıç'a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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