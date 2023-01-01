AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Erciyes'in şehrin ekonomisine katkı sağladığını görmek benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, kayak sezonunu açan Erciyes'i ziyaret ettiğini ve birçok kayak merkezinde kar olmamasına rağmen 2023 yılının ilk günlerinde Erciyes'te kar olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Her geçen gün Erciyes'e ilginin arttığına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yıllarca adeta çile çekerek bir yerlere getirmeye çalıştığımız Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğunu görmek son derece mutluluk verici. Onlarca yıl emek verdim, gayret ettik. Nihayetinde büyük risk alarak bu kayak merkezi projesini ortaya koyduk. Hamdolsun geldiğimiz noktada binlerce insanın burada keyifle kayak yaptığını görüyoruz. Yurt dışından charter seferlerinin başlamasıyla büyük oranda turist ağırlayan Erciyes'in şehrin ekonomisine katkı sağladığını görmek, benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır."









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