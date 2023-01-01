Kayseri'de akraba kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi 780. Sokak'ta M.T. ziyarete gittiği S.Z. ve C.Z. çiftiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda S.Z. ile kayınbiraderi M.T. birbirini bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan C.Z. de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Z. ve M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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