Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı, 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

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