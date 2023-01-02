İkametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri Karacabey Mahallesi Yavaş mevkisinde H.E'ye ait evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevreyi araştıran ekipler, hırsızlık zanlısı Ü.G'yi yaya olarak kaçarken gözaltına aldı.

Ü.G'nin olay yerine plakasız motosiklet ile geldiği ve çevredeki diğer evlerden 3 elektrik sayacı, 4 metre enerji nakil kablosu, bahçe tellerini keserek çuval içerisinde motosiklete yüklediği tespit edildi.

19 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.









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