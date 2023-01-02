Kayseri'de belediye çalışanlarına "günlük yevmiye" farkı verilecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyelerine 2022-2023 yılında açıklanan asgari ücretin günlük yevmiye arasındaki ücret farkı mevcut günlük yevmiyelerine aynı miktarda yansıtılacak.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü ile sendika arasında günlük yevmi farkı için anlaşma imzalandı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, geçen yıl iş hayatında salgının etkileri ve yüksek enflasyon gibi olumsuzlukların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu iradeyle çalışanlar için önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır. Memurlar için 3600 ek gösterge, sözleşmeli pozisyonunda çalışanlara kadro, emeklilikte yaşa takılanlara 23 yıldır verilmeyen haklar, asgari ücretle çalışanlara enflasyonun üzerinde zam artışının yapılması gibi birçok konuda da olumlu gelişmeler olmuştur. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 2022 yılı sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinde çalışan üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldüren bir protokolü imza altına aldık. İmza altına alınan protokolle 2022 yılı asgari ücret ile 2023 yılında açıklanan asgari ücretin günlük yevmiyesi arasındaki ücret farkı üyelerimizin mevcut günlük yevmiyelerine aynı miktarda yansıtılacaktır. Yapılan protokolle Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinde çalışan üyelerimiz ve aileleri mutlu olmuşlardır. Yetkili olduğumuz Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer ilçe belediyelerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor."

Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

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