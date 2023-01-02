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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 2022 yılında 16 ilçeyi 100 kez ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Büyükkılıç kırsalda gerçekleştirilen projeleri incelemek amacıyla bu yıl içinde 16 ilçeye 100 kez ziyarette bulundu.

Büyükkılıç, bütçeleri ölçüsünde ilçelere hizmet götürdüklerini vurguladı.

- Büyükkılıç 1 yılda 11 ödülün sahibi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği gibi kişi, kurum ve kuruluşlardan ödül aldı.

Büyükkılıç'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında bir yılda aldığı ödül sayısı 11'e ulaştı.

- Zabıta ekiplerine eğitim semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin denetimle görevli zabıta birimi personeline iletişim uzmanları ile sosyologlar tarafından "Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme" semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta personeli katıldı.

- Çolakbayrakdar yılın ilk müjdesini verdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Erkilet Bulvarı'na bağlayacak 2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni ulaşım aksı kazandıracaklarını aktardı.

Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak yeni ulaşım aksının hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, "Diğer birimlerimiz gibi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hızımıza hız katarak, 2023 yılında da hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin ve onların ihtiyaçlarını yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

Başlatılan uygulama ile mahallelerde can güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapılar güvenlik önlemi alınarak ekskavatör ile hassas şekilde yıkılıyor.

Kırsalda devam eden çalışmalar neticesinde Süleymanlı, Kamber, Mengücek, Koçcağız ve Başakpınar mahallelerinde 29 metruk bina yıkıldı.

- Belediye konservatuarının kış kursları devam ediyor

Çocuklar ile yetişkinlere yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (KAYMEK) Akademi'de düzenlenen kursa 2 bin 500 kursiyer katıldı.

Kursta piyano, bağlama, saz ve keman kursları başta olmak üzere kültür ve sanat alanlarında eğitim veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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