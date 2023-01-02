Kayseri'de belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Palancıoğlu, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu imzalı "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk Yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tüneli" isimli fotoğrafı oyladı.

Hayatın farklı alanlarındaki olayları başarılı bir şekilde anlatan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Palancıoğlu, fotoğrafların binlerce kelimeye bedel olduğunu aktardı.

Çolakbayrakdar da spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tüneli" fotoğraflarını tercih etti.

Yarışmaya katılan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Çolakbayrakdar, yaşanan önemli olayların fotoğraflarla en iyi şekilde anlatıldığını dile getirdi.

Yalçın ise tercihlerini spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk Yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tüneli" isimli fotoğraflarından yana kullandı.

AA foto muhabirlerinin dünyanın her yerinde olayları en güzel şekliyle anlatan kareler çektiğini vurgulayan Yalçın, eser sahibi herkesi tebrik etti.

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