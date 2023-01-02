Kayseri OSB Başkanı Yalçın, 2022 ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı 2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, 2022 yılı ihracat rakamının büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesi olduğunu belirtti.

Geçen yıl yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatının yüzde 12,9 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 254,2 milyar dolara ulaştığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"20 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den bu oranı 7 kat artırmayı başaran bir Türkiye'ye ulaştığımız için yüce Allah'a hamdolsun. Tüm zorluklara rağmen 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydedilmiş olması da Türkiye'nin ihracatta yeni hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Yatırım ve üretime verilen desteklerin artırılması, ihracatın çeşitlendirilmesi ve TL ile yurt dışına mal ve hizmet satışının daha da artması, hedeflere ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir. İhracatta yeni bir rekorun kırılmasında katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi bürokrasimizi, tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

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