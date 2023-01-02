KASKİ ilçelerdeki yatırımları değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerdeki yatırımların ele alındığı istişare toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tomarza ve Yeşilhisar'ın ardından Develi'yi ziyaret eden KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, ilgili daire başkanları ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda geçen yıl Develi'deki yatırımlar değerlendirilirken 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar anlatıldı.

Özdemir, 33 bin 375 metre içme suyu, 14 bin 787 metre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapıldığını, yatırımların 2023 yılında da süreceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Cabbar ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma yürütüldüğünü, bununla birlikte KASKİ yatırımları sayesinde ilçenin daha yaşanılabilir yapıya kavuştuğunu belirtti.

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