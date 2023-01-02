Melikgazi Belediye Meclisinde kararlarda birliktelik sağladı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Meclisinde 2022 yılında 260 kararın 221’i oy birliği ile alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmalar hakkında 260 meclis kararı ve 3204 encümen kararını incelediklerini, Melikgazi’de alınan kararların yüzde 90'ının uyum ve işbirliği içinde alındığını kaydetti.

Melikgazi’yi güzel yarınlara taşıma noktasında ekiplerle gece gündüz çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, meclis üyelerine, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Palancıoğlu, "Hizmetlerimiz, plan ve projelerimizde meclis kararları ile encümen kararların büyük katkısı vardır. 2022 yılı, yatırımların temelini attığımız yıl oldu. 2023 yılı ise yeni hizmetlerimizin açılışını yaptığımız yıl olacak." ifadelerini kullandı.











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