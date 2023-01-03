Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın üst katında yalnız yaşayan A.E.D'ye (74) bir süre ulaşamayan oğlu eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve sağlık ekibinin incelemesi sonucu ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi, otopis için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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