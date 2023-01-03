Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası açıldı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığının hizmet binası törenle açıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, açılış programına katıldı.

Burada konuşan Çiçek, jandarmanın ülke güvenliği konusundaki önemini vurguladı.

Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Çiçek, "Böylesine ferah ve güzel bir binanın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah Jandarma Teşkilatımız daha binlerce yıl bu milletin güvenliğini sağlayacak ve huzur getirecektir." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Çiçek ve protokol üyeleri binayı gezdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü katıldı.

Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde de bulunan Çiçek, daha sonra Yeşilhisar Kaymakamlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.