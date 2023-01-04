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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de jandarmanın 2022 yılı istatistiği açıklandı

AA

Kayseri'de jandarmanın 2022 yılı istatistiği açıklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin geçen yıl terör ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda yakaladığı 131 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığının 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor açıklandı.

Terörle mücadele kapsamında FETÖ/PDY, MLKP, El-Nusra, DHKP-C, PKK ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 98 olayda 131 şüpheli hakkında işlem yapılırken 41 kişi tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Jandarma tarafından 45 şüphelinin yakalama çalışmasına ise devam ediliyor.

Ekiplerin, 4 kasten öldürme, 598 kasten yaralama olayında yakaladığı 1265 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Ev, iş yeri, otomobil, bahçe ve tarla gibi yerlerden 827 hırsızlık olayında yakalanan 1040 şüpheliden 63'ü tutuklandı, çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 3 bin 453 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, yasadışı ekim, izinsiz kazı, mali suçlar ve düzensiz göç olayıyla ilgili ise 609 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 9 bin 537 captagon, 101 gram eroin, 2 kilo 974 gram kök kenevir, 6 gram kokain, 13 kilo 165 gram kubar esrar, 612 gram reçine esrar, 1058 gram toz esrar, 5 kilo 846 gram metamfetamin, 1079 gram bonzai, 474 sentetik hap, 3 bin 890 tarihi eser, 26 kilo 500 gram sahte gübre, 2085 sahte bandrol, 53 bin 810 lira suç geliri, 15 sahte plaka, 6 kilogram kaçak çay, 228 kazı malzemesi, 42 tabanca, 70 adet tabanca şarjörü, 115 tabanca imalat parçası, 231 tabanca mühimmatı, 17 av tüfeği, 69 av tüfeği mühimmatı, 1567 litre alkollü içki, 4 kilo 830 gram kaçak tütün, 15 bin 201 paket kaçak sigara, 501 bin 300 makaron, 201 tütün dolum makinası, 71 sahte para ele geçirildi.

Ekipler, ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 6 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 314 aile hakkında da işlem yapıldı.

Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda sorgulaması yapılan 61 bin 500 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 104'ü yakalanırken, 3 bin 474 umuma açık yer ve işyeri kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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