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KAYSERİ (AA) - Avusturya'nın önemli kayak merkezi Ischgl ile Erciyes arasında "Twin Ski Resorts" anlaşması imzalandı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, son teknoloji teleferikleri, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkanlarıyla öne çıkan Erciyes ile yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip Avusturya ve İsviçre sınırında bulunan Ischgl Kayak Merkezi arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Anlaşma, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Ischgl & Samnaun Kayak Merkezi üst yöneticisi Günther Zangerl ve Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Kurz arasında Avusturya'nın Tirol eyaletinin başkenti Innsbruck'taki Ischgl'da imzalandı.

İş birliği anlaşması ile Erciyes AŞ çalışanları ve Ischgl-Samnaun Kayak Merkezi arasında teknik personel değişimi, yönetim tecrübelerinin paylaşılması, sosyal ve sportif faaliyetlerde birlikte hareket, pazarlama ve tanıtım gibi birçok farklı konuda sektörel güç birliği yapılması hedefleniyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği kış destinasyonu olarak ön plan çıkan Erciyes ve Avrupa'nın global kayak merkezi Isghgl arasında yapılan anlaşma ile kardeş kayak merkezlerinden bir tanesinde tatil yapan bir kayakçı diğerinde bedelsiz kayak yapma imkanına da kavuşacak. Protokol çerçevesinde kardeş kayak merkezleri arasında ortak sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilecek. Dünyada kayak camiasında bir ilke imza atan ve her geçen yıl uluslararası arenada daha fazla tanınan Erciyes Kayak merkezi, Twin Ski Resorts iş birliği ile Avusturya'nın kış turizm tecrübesini Kayseri'ye ve ülkemize kazandırarak dünya markası olma yolundaki adımlarını hızlandırmış olacak."

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