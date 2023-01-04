Develi Belediyespor, Efeler Ligi'nde kalma umudunu yeni transferlere bağladı

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor'un başantrenörü Aykut Lale, sakatlık yaşayan oyuncuların takıma dönmesi ve yeni transferlerle çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını 12. sırada tamamlayan Kayseri ekibinin başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk devrenin bitmesine 3 hafta kala takımın başına geçtiğini hatırlattı.

Develi ekibinin yapılan yatırımlar düşünüldüğünde voleybol liginde daha üst sıralarda olması gerektiğine inandığını vurgulayan Lale, takımının başında sahaya çıktığı 3 maçta sakatlıklarla mücadele ettiklerini aktardı.

Göreve geldikten sonra takımın en önemli oyuncusu Michal Filip'in sakatlandığını anımsatan Lale, "Üç maçta da Filip oynayamadı. Filip bu maçlarda oynasaydı, sonuç bu kadar kötü olmazdı. Kendi rakiplerimizle oynadığımız 3 maç kritikti. Eğer Filip oynasaydı, 3 maçın en az 2'sini kazanırdık. Son hafta orta oyuncumuz Samet (Baltacı) sakatlandı. Son maçımıza orta oyuncusuz çıktık." dedi.

Lale, ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bunun son yıl olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.





- "Yeni transferleri bekliyoruz"

Takımda bazı değişikler olduğuna dikkat çeken Lale, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takımdaki ayrılıkların ardından kalan oyuncular arasında bir birliktelik oluşmaya başladı. Takım olmaya başladık. Takım sporlarında bunu başarmak önemlidir. Biz de yavaş yavaş bu yolda ilerliyoruz. Şimdi herkes birbiriyle konuşuyor, derdini anlatıyor ama skor için yeterli bir durumda değiliz. Yeni transferleri bekliyoruz. İyi transferler yapabilirsek, durumu kurtaracağımızı düşünüyorum. Bir oyuncu transfer ettik, devamına da getirmek istiyoruz. Ancak devre arası oyuncu getirmek çok zor. Devre arasında istediğiniz oyuncuyu istediğiniz rakama bulmanız mümkün değil. Türkiye'den birkaç oyuncu istedik ama olmadı. Benim oyun felsefemde sahaya 6 kişi çıkabiliyorsak, o maçı kazanabiliriz. Bunu çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Son iki maçımızda bunun farkında olarak oynadılar."

Lale, lige ilk kez çıkan Anadolu kulüplerinin o yıl Avrupa'yı hedeflediklerini ve bunun büyük bir hata olduğunu dile getirerek, bu tarz takımların önce lige alışması, burada yerini korumayı bilmesi ve sonra Avrupa'yı amaçlaması gerektiğini vurguladı.





- "Son düdük çalana kadar pes etmem"

Kulübün oyuncu ve teknik ekibe çok güzel imkanlar sunduğuna değinen Lale, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kulüp ligde kalmayı hak ediyor. Çünkü burada gerçekten güzel bir organizasyon var. Kulübün oyunculara ve teknik ekibe sağladığı olanaklar çok iyi. En önemlisi, salon bize ait. İstediğimiz zaman antrenman yapabiliyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Develi Belediyespor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Burada çok iyi bir yönetim ve belediye başkanı var. Bu güzel ortam ligde kalmayı hak ediyor. Son düdük çalana kadar pes etmem. Filip ve diğer oyuncularımızın sakatlığı bir an önce biter, yeni yabancı transferimiz de takıma çabuk adapte olursa, biz her takımı yenebilecek duruma gelebiliriz."

Kayseri ekibi, ligin 14. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Develi Murat Kocatürk Salonu'nda lider Halkbank'ı konuk edecek.





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