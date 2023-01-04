Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu baykuş tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keykubat Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde kulaklı orman baykuşu buldu.

Yaralı baykuş, tedavi için Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veteriner hekime teslim edildi.

Kulaklı orman baykuşu, sağlığına kavuşunca doğal yaşamına bırakılacak.





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