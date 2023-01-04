Develili muhtar Başkan Büyükkılıç adına 500 çam fidanı dikti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Sarıca Mahalle muhtarı Bekir Ulusoy'u makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesinde görev yapan 3 muhtar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, kendisi adına 500 çam fidanı diken Sarıca Mahalle muhtarı Bekir Ulusoy'a teşekkür etti.

Ziyarette, muhtar Ulusoy tarafından Başkan Büyükkılıç'a "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç adına Bayraktepe Mesire Alanı'na 500 adet çam fidanı Sarı Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy tarafından dikilmiştir." yazılı plaket sundu.



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