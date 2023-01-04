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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, üç puan silme cezasının tahkimden döneceğine inanıyor

AA

Kayserispor, üç puan silme cezasının tahkimden döneceğine inanıyor

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasının Tahkim Kurulu'ndan dönmesini beklediğini söyledi.

Kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Koç, çok emek vererek kazandıkları 3 puanın silinmesini hiç bir şekilde kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yarın gerçekleştirilecek Tahkim Kurulu Toplantısı'ndan ümitli olduklarının vurgulayan Koç, "Devre arası ya da sezon sonu olmadığı sürece, maçlar oynanırken kural değiştirmek hem FIFA'nın hem TFF'nin bence yapmaması gereken bir durum. Biz bunu bu şekilde düşünerek, buna inanarak tahkime gittik. Bu konunun mutlaka çözüleceğine inanıyoruz. Kayserispor'un üç puanı çok kıymetli. Biz üç puanın heba edilmesine, silinmesine asla müsaade etmek istemiyoruz. Benim şahsi fikrim üç puan silinme cezası tahkimden dönecek." ifadelerini kullandı.

Kulübün birçok sorunu olduğunu belirten Koç, "Bunların en başında gelen sorunumuz transfer tahtamızın kapalı olması. Bir borç yükü altındayız. Bu borcun yapılandırılması, kısa ve uzun vadede belirli şekilde ödenmesi gerekiyor. Bu sorunlar altından kalkılmayacak sorunlar değil. Şu an sportif bir başarımız ve kurulu, düzenli bir kadromuz var." dedi.

Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'la 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını ve yarın imza töreni düzenleyeceklerini aktardı.

Yönetim olarak herkese eşit mesafede olacaklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Basında her temsilciyle eşit mesafede olmak istiyoruz. Hiç kimsenin bu yönetimin gazetecisi ya da bu yönetimin taraftarı gibi bir ayrım yapmasına da müsaade etmek istemiyoruz. Bundan sonraki dönemde daha şeffaf ve sizin sorularınızı daha içtenlikle cevaplayabilecek bir yönetim tarzı sergilemek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak aylık, üç aylık ve yıllık bilançolar açıklayacağız. Kayserispor'a gelen her bir kuruşun ve harcanan her bir liranın hesabını içtenlikle vermek istiyoruz. Eleştirilere her zaman açığız. Hiçbir eleştiriyi reddetmiyoruz. Sadece eleştirilerin yapıcı ve yol gösterici olmasını istiyoruz. Ali Çamlı başkanlığındaki bu yönetim şeffaf, dürüst ve herkese eşit, aynı zamanda da ilkeli bir yönetim sergileyecek. Bunu buradan ilan ediyoruz. Bizden sonraki yönetimlere de bu borç yükünü bırakmak istemiyoruz."

Asbaşkan Nurettin Açıkalın ise "Biz şeffaf, açıklanabilir, mantıklı bir şekilde bir yönetim sergilemek istiyoruz. Bu konuda el birliği içerisinde olursak emin olun Kayserispor'umuz güzel yerlere, güzel günlere ulaşacaktır. Altından kalkamayacağımız bir sorunumuz yok Allah'a şükür. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Bu sorunların hepsini çözeceğiz inşallah." dedi.

Koç, toplantının ardından önceki dönem basın sözcüsü ve asbaşkan Mustafa Tokgöz'e hizmetlerinden dolayı plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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