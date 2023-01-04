Kayseri'de tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi

Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen insan figürlü toprak heykel ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde M.Ö'nün kaçak kazı yaparak toprak heykel bulduğu ve bunu il merkezinde satışa sunacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda zanlı, merkez Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde gözaltına alındı, heykele el konuldu.

M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Uzmanlarca yapılan ön incelemede heykelin, Tunç Çağı'na ait ve yaklaşık 5 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.