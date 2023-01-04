Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Mahalle'yi ziyaret eden Çolakbayrakdar, vatandaşlardan Hilmi Oba'nın daveti üzerine evine misafir oldu.

Çolakbayrakdar, daha sonra Yenimahalle'yi Bekir Yıldız Bulvarı'na kesintisiz bağlayacak 8. Cadde'de yol çalışmalarını kontrol etti.

İlçenin her köşesine hizmetlerle dokunduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

- Melikgazi Belediyesinden masal evi ve oyuncak kütüphanesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Belsin Anafartalar Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait atıl binayı belediye olarak kiraladıklarını, burayı masal evi ve oyuncak kütüphanesi olacak şekilde dizayn edeceklerini belirtti.

Projenin çocukları sevindireceğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız buradan ödünç oyuncak alacak. Çünkü zeka oyunları pahalı oyuncaklar. Çocuklar kütüphaneden kitap alıyor gibi 15 günlüğüne oyuncakları alıp oynayıp geri getirecek. Binanın üst katında ücretsiz oyuncak vereceğimiz, çocukları 23 Nisan'da, doğum günlerinde sevindireceğimiz, ücretsiz oyuncak köşemiz olacak. Ayrıca drama ve tiyatro eğitimi de vereceğimiz bir salonumuz olacak. Burada çocukların iletişim becerisini kazandıracağımız, ev ve internet ortamından uzaklaştırıp burada güzel bir mekan sunacağız. Çocuklara diş temizliğinden aile eğitimine, kitap okuma alışkanlığını kazandırma, çizgi filmler ve masal anlatmaya varana kadar çocuklarımızı geliştirecek güzel bir projeyi hayata geçireceğiz."

- Kayseri Tarihi Araştırmaları eserine ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür yayınlarından olan ve Kayserili araştırmacı tarihçi yazar Mehmet Çayırdağ tarafından kaleme alınan iki ciltlik "Kayseri Tarihi Araştırmaları" eseri, Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2022 yılı şehir dalında ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı yapılan ve şehrin değerlerinin kaleme alındığı kültür eserleri sayesinde, içeriğinde tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar hemen her konuda şehre özgü bilgiler bulunan kitaplar ile şehre, edebiyata ve insana katkı sağlıyor.

- Büyükkılıç, göreve yeni başlayan itfaiyecilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, itfaiye teşkilatına yeni alınan personel ile tanıştı.

Belediye Meclis Salonu'ndaki tanışma toplantısında Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile diğer daire başkanları ve yeni itfaiye personeli eşlik etti.

İtfaiye teşkilatında görev alacak 44 yeni personele hitap eden Büyükkılıç, itfaiye ekiplerinin fedakarca gayretle görevini yerine getirdiğini belirtti.



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