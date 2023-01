KTB Başkanı Bağlamış 2022 yılını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 2022 yılını değerlendirdi.

Bağlamış, KTB binasında gazetecilere, geçen yılın ülke açısından zor geçtiğini söyledi.

İklim değişimi, pandemi, dijital teknolojilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında yol açtığı değişimlere değinen Bağlamış, bunların yanında Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın enerji, gıda maddelerinde, hammadde fiyatlarında artışa sebep olduğunu aktardı.

Tüm bunların enflasyonda yükselişe yol açtığını belirten Bağlamış, maliyet artışları ve fiyat yükselişlerinin olumsuz etkilerinden en çok üreticilerin etkilendiğini vurguladı.

Bağlamış, büyük fedakarlıkla üretim yapanlara teşekkür ederek, her şartta üreticinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Salgın sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle üyelerinin işlerini kolaylaştırmak için online tescil sistemine geçtiklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Borsacılık faaliyetlerimizde TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldık. Lisanslı depolarda depolanan hububat ürünlerinin analizlerinin yapılması adına Ticaret Bakanlığından Kayseri'de ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı merkez laboratuvar lisansı alan borsa olduk. Şehrimizdeki et ve et ürünleri sektörünün gelişmesi adına yaptığımız çalışma ile ülkemize et ve et ürünleri AR-GE merkezi kuran ilk ve tek borsa olduk. Karpuzatan bölgesinde, kıyma, et, sosis, salam, tavuk eti, balık eti gibi et ve et ürünlerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını sağladık ve araştırma geliştirme eğitimleri verdik, vermeye de davam ediyoruz. Kayseri tarımının sanayileşmesi adına bütün süreçlerini borsamızın yürüttüğü Kayseri'nin ilk Jeotermal Enerji Kaynaklı Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesini elhamdülillah bu yıl kurduk ve fizibilite çalışmalarına hız verdik. İç Anadolu'nun en modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış Canlı Hayvan Pazar Yeri ve borsası inşaatının geçici kabul işlemlerini geçen hafta tamamladık. Yüksek komisyon ücretleri ile boğuşan yerel firmalarımıza destek olmak amacıyla Borsa Sanal Market E-Ticaret Sitesi'ni kurduk ve çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yine 2022 yılında ilimiz tarımsal işlem hacmini ve tarımsal ihracatını önceki yıllara kıyasla arttırmak adına çalıştık."



